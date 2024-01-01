Санкт-Петербург, 2 января, 2024, 00:40 — ИА Регнум. В профилактических целях в полицию Санкт-Петербурга в новогоднюю ночь доставили почти три тысячи мигрантов, из них более 600 человек нарушили миграционное законодательство, сообщил 1 января «РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА Регнум Мигранты в России

«В ходе проверочных мероприятий в целях профилактики правонарушений сотрудниками полиции было доставлено для административного разбирательства из центральной части города около трёх тысяч иностранных граждан. Как выяснилось, более 600 мигрантов находятся на территории России с различными нарушениями миграционного законодательства», — сказал источник, добавив, что все нарушители привлечены к административной ответственности.

Более чем 100 нарушителям грозит выдворение за пределы РФ, сказал он.

По данным источника, в новогоднюю ночь особое внимание полицейских было направлено на обеспечение правопорядка в историческом центре города. Грубых нарушений допущено не было.

Как сообщало ИА Регнум, по информации главного управления МВД в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, девятерых осуждённых за тяжкие преступления уроженцев стран ближнего зарубежья лишили гражданства России. При этом в Ленобласти паспорта у признанных судом виновными мигрантов изымали впервые. В большинстве случаев мигрантов осудили за незаконный оборот наркотиков.

В России в конце декабря 2023 года вынесли первые решения о прекращении гражданства за преступления. Отбывающих наказание в местах лишения свободы людей, которых лишили российского гражданства, после освобождения депортируют из России.