Вашингтон, 2 января, 2024, 00:29 — ИА Регнум. Корабль Соединённых Штатов и военные катера сторонников хуситов из правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах» столкнулись в Красном море. Об этом 1 января сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на йеменские источники.

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«Ожесточенные столкновения происходят между военными катерами хуситов и американским военным кораблем в Красном море», — говорится в сообщении.

При этом источник телеканала Al Jazeera в хуситской группировке «Ансар Аллах» в свою очередь опроверг информацию о столкновениях с военным кораблем США в Красном море.

Ранее ИА Регнум сообщало, что по данным Центрального командования США (CENTCOM), американский эсминец USS Gravely сбил две противокорабельные баллистические ракеты в Красном море, выпущенные со стороны Йемена.

Уточнялось, что ракеты запустили 30 декабря из районов, контролируемых хуситами в Йемене. Ими пытались атаковать контейнеровоз MAERSK Hangzhou под флагом Сингапура, принадлежащий Дании.

Утром 31 декабря Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил, что у берегов Йемена к западу от Ходейды прогремели два взрыва. В UKMTO уточнили, что судно не пострадало и было направлено в порт назначения.