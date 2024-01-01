Вашингтон, 2 января, 2024, 00:30 — ИА Регнум. Планы НАТО по захвату Крыма с помощью ВСУ столкнулись с огромными потерями поставленной киевскому режиму техники, написал 1 января американский журнал Military Watch Magazine.

Иван Шилов ИА Регнум Контрнаступление ВСУ

В статье говорится, что на Западе надеялись получить эффект от массовых наступлений ВСУ для уступок Россией значительных территорий. Это позволило бы украинским войскам вернуть полуостров, считает автор.

Киев при этом предупреждали, что если контрнаступление ВСУ при поддержке НАТО не будет результативным, то это подорвёт помощь Украины в будущем.

Сделанные в первые дни контрнаступления ВСУ съёмки с беспилотников подтвердили уничтожение российскими войсками немецких танков Leopard 2A6 и американских БМП Bradley. В последующие месяцы фиксировались новые случаи поражения поставляемой Западом техники, отметили в издании.

Как сообщало ИА Регнум, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис рассказал, что потери ВСУ достигают около полумиллиона военнослужащих. По его словам, на Западе стараются не говорить о реалиях ВСУ и предпочитает держать это в секрете или даже говорить о якобы удивительно низких цифрах. ВСУ не могут провести новую наступательную операцию из-за нехватки всего, что только можно вообразить, сказал эксперт.

Президент России Владимир Путин 1 января заявил, что стратегическая инициатива в зоне специальной военной операции находится в руках Вооружённых сил РФ. Также он отметил, что ВС РФ становятся настолько боеспособными, насколько не готова ни одна армия в мире.

Россия в конфликте на Украине выйдет победителем, а главная задача Киева — не думать о захвате, а «срочно делать наработки по плану капитуляции», зампредседателя комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус.