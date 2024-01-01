Осло, 1 января, 2024, 23:55 — ИА Регнум. Прямую продажу оружия и оборонной продукции Украине разрешили отечественным компаниям власти Норвегии. Об этом 1 января сообщает пресс-служба норвежского правительства.

Global Look Press/Mauricio Campino

«Норвежское правительство решило разрешить прямую продажу оружия и оборонной продукции норвежской оборонной промышленности военным структурам Украины», — приводит пресс-служба слова министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде.

Отмечается, что решение принято в связи с важностью поддержки Украины для норвежской и европейской безопасности.

Уточняется, что норвежские компании могут обращаться в министерство иностранных дел за лицензией на экспорт для прямых продаж оружия и продукции оборонного назначения Украине. Лицензии на прямые продажи будут выдаваться только в индивидуальном порядке.

«Тот факт, что правительство сейчас разрешает прямые продажи Украине, не означает, что мы разрешим прямые продажи оружия странам, находящимся в состоянии войны, на общих основаниях», — уточняется в релизе. Поясняется, что решение правительства применимо к Украине и оправдано чрезвычайной ситуацией в сфере политики безопасности, в которой оказалось королевство вместе с союзниками.

Указанное изменение вступило в силу с 1 января 2024 года.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава Украины Владимир Зеленский провёл переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и поблагодарил его за поставки дополнительных систем противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS и снарядов к ним.

На фоне проблем с одобрением Конгрессом США дополнительного финансирования Киева американские власти приняли решение привлекать союзников для оказания срочной поддержки украинской стороне. В частности, США смогут поставлять Украине больше средств ПВО при экспорте снарядов для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot из Японии.