Белгород, 1 января, 2024, 23:56 — ИА Регнум. В результате обстрела центра Белгорода со стороны ВСУ повреждения получили более 450 квартир и 12 частных домов, заявил 1 января в ходе заседания оперативного штаба губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал губернатора Белгородской области Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

«По жилому фонду завершен замер оконных проемов и балконов. По информации мэра Валентина Валентиновича Демидова, на сегодняшний день повреждения выявлены в 457 квартирах шестидесяти домов и в 12 индивидуальных жилых строений. Общая площадь восстановления составляет порядка 3700 квадратных метров. С 3 января должна начаться установка окон», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что в первую очередь должны быть восстановлены объекты социальной сферы — детсады и школы. Работа по замерам с коммерческими и социальными объектами пока не начата, но тепловой контур рабочие закрыли, добавил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, 30 декабря 2023 года центр Белгорода подвергся атаке со стороны Украины. Удар на себя приняла площадь Соборная. Также массированный ракетный удар ВСУ повредил различные городские объекты, среди которых был универмаг «Белгород», здесь была разбита значительная часть остекления. На местах ударов возникли возгорания, загорелись автомобили.

В результате обстрела Белгорода погибли 25 человек, в том числе пятеро детей. Общее количество пострадавших превысило 100 человек, 45 из них находятся в белгородских больницах, 25 пациентов доставили на лечение в Москву. Родственникам погибших будет выплачено по 3 млн рублей. После получения заключений врачей белгородские власти выплатят по 500 тыс. рублей тем, кто пострадал в результате атаки ВСУ.

Президент России Владимир Путин 1 января в ходе встречи с военнослужащими в госпитале имени Вишневского заявил, что удар ВСУ по Белгороду не останется безнаказанным. Также он назвал эту атаку террористическим актом. Киевский режим пытается запугать граждан России, сказал Путин. Он добавил, что внутри у него «всё кипит» после удара ВСУ по жилым кварталам в центре Белгорода, и подчеркнул, что Россия не будет наносить аналогичных ударов, а продолжит уничтожать военные объекты на Украине.