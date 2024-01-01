Токио, 1 января, 2024, 23:26 — ИА Регнум. До четырёх человек возросло количество погибших в префектуре Исикава после серии мощных землетрясений, произошедших в центральной части Японии. Об этом 1 января сообщает агентство Kyodo.

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Информацию о гибели четырёх человек подтвердило правительство префектуры Исикава. Кроме того, около 30 человек получили ранения в результате землетрясения в Исикаве и других префектурах.

Землетрясение магнитудой 7,6 ощущалось на обширной территории от острова Хоккайдо на севере Японии до острова Кюсю на юго-западе страны. Предупреждения и рекомендации о цунами были выпущены для всех префектур со стороны Японского моря. Более 97 000 человек в девяти префектурах получили указание эвакуироваться.

По данным метеорологического агентства, землетрясения с магнитудой около 7,0 могут произойти в наиболее пострадавших районах в течение следующих нескольких дней.

Ранее ИА Регнум сообщало о двух погибших в результате землетрясения в Японии под завалами обрушившихся жилых построек. Как минимум 30 человек пострадали в Исикаве и других префектурах.

Землетрясение ощущалось в Осаке, Киото и Токио. Власти Японии объявили угрозу цунами и создали экстренный штаб.

Энергетическая компания Hokuriku Electric Power сообщила, что после мощных землетрясений без электроснабжения оказались около 32,5 тысячи домов в Японии, разрушились как минимум шесть жилых домов.