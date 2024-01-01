Чечня, 1 января, 2024, 23:08 — ИА Регнум. В Чечне появился новый город Ойсхар, включающий в себя Верхне-Нойберское, Нижне-Нойберское и Ойсхарское сельские поселения, сообщил 1 января глава республики Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Чечня

«Первый день наступившего нового года ознаменовался для Чеченской Республики появлением нового города Ойсхара. <…> В Ойсхарское городское поселение вошли Верхне-Нойберское, Нижне-Нойберское и Ойсхарское сельские поселения. Теперь данный населённый пункт получил городской статус», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Глава Чечни пообещал активно содействовать в развитии нового города, привлекать инвестиции в Ойсхарскую городскую агломерацию, создавать наиболее благоприятные условия для бизнеса. Кадыров выразил уверенность, что в этом будет большая польза населению и всей республике.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года президент России Владимир Путин на церемонии передачи регионам новой техники для общественного транспорта отметил, что за мирное время Чечня стала процветающей республикой. При этом российский лидер отметил, что впереди ещё много работы, но всё проделанное руководством республики «впечатляет».

В феврале 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о вхождении республики в число лидирующих российских регионов по качеству жизни. Также он отметил положительную динамику во многих социально значимых сферах.