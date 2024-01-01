Москва, 1 января, 2024, 22:52 — ИА Регнум. В ночь с 31 декабря 2023 года на 1 января 2024 года на боевом дежурстве встретили Новый год более 500 расчётов ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с численностью около шести тысяс человек, сообщили в Минобороны РФ.

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«Первыми на боевое дежурство заступили воины-ракетчики самой восточной в РВСН дивизии — Иркутской. Ежесуточно в составе дежурных сил находится около шести тысяч военнослужащих», — отметили в ведомстве.

По традиции военные заступали на боевое дежурство с торжественного ритуала, во время которого производился развод дежурных сил с исполнением Гимна России дальнейшим убытием военных к местам несения дежурств.

Как сообщало ИА Регнум, также на боевое дежурство на период новогодних праздников и выходных дней вышли порядка 20 тыс. военнослужащих противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО). Только в новогоднюю ночь на дежурство заступили более 1,8 тыс. военных 1-й армии ПВО и ПРО особого назначения Воздушно-космических сил России, подчеркнули в Минобороны РФ.