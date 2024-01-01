Тель-Авив, Израиль, 1 января, 2024, 22:05 — ИА Регнум. Израиль выводит часть войск из сектора Газа, чтобы перейти к более целенаправленным операциям против ХАМАС, сообщил агентству Reuters на условиях анонимности высокопоставленный израильский чиновник.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, израильские военные в настоящее время переходят к третьему этапу боевых действий, поскольку большая часть сектора Газа уже находится под контролем Израиля.

«Это (новый этап. — Прим. ред.) займёт как минимум шесть месяцев и потребует интенсивных операций по зачистке», — сказал чиновник.

Как передавало ИА Регнум, конфликт в Израиле и секторе Газа продолжается с 7 октября. Палестинское движение ХАМАС в этот день нанесло массированный ракетный удар по израильской территории, а потом захватило ряд населённых пунктов. Армия обороны Израиля освободила захваченную территорию и начала наносить ответные удары по сектору Газа.

По состоянию на 25 декабря в секторе Газа погибли свыше 20,5 тыс. человек, ранения получили 54,5 тыс. жителей.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 24 декабря объявил о расширении военных действий в секторе Газа. По его словам, это единственный путь к возвращению заложников и гарантия того, что сектор Газа больше не будет представлять для Израиля угрозу. 31 декабря Нетаньяху заявил, что конфликт между Израилем и ХАМАС в секторе Газа продлится ещё несколько месяцев.