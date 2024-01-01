Великий Новгород, 1 января, 2024, 21:52 — ИА Регнум. Полиция изъяла гирлянду с лозунгом украинских националистов, которая была размещена на балконе жилого дома в Великом Новгороде, сообщили 1 января «РИА Новости» в пресс-службе УМВД по региону.

«Гирлянда была изъята. Составлен протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации»). Дело будет рассматривать суд», — прокомментировали случившееся в полиции.

В пресс-службе отметили, что на допросе мужчина пояснил: гирлянду он купил в одном из крупных интернет-магазинов. Бегущая строка, по его словам, должна была демонстрировать надпись «С Новым годом!», а о существовании надписи «Слава Украине!» он не знал.

Ранее местные СМИ сообщили, что в новогоднюю ночь новгородцы заметили на балконе одной из квартир гирлянду с бегущей строкой «Слава Украине!». Публикация соответствующего видео вызвала волну негодования граждан.

Как передавало ИА Регнум, ранее учителя информатики одной из элитных гимназий в Москве отстранили от работы с детьми. 41-летний Сергей Аверьянов во время урока у девятиклассников написал на доске украинские лозунги и нарисовал свастику. Учащиеся сообщили об этом другим учителям. 28 ноября преподавателя прямо с уроков увезли в отделение полиции для беседы.

При этом Аверьянов ранее помогал школьникам в патриотических проектах. В частности, он оказывал помощь ученице 4-го класса в подготовке исследовательской работы для фестиваля «Духовные скрепы Отечества». Девочка вместе с отцом провела целую поисковую операцию, чтобы найти могилу своего прадеда — солдата Великой Отечественной войны.