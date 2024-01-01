Москва, 1 января, 2024, 21:24 — ИА Регнум. Международную выставку-форум «Россия» за первые два месяца её работы посетили более 3,5 миллиона человек, сообщили 1 января в пресс-службе выставки в своём Telegram-канале.

ТАСС/Михаил Синицын

Посетителями форума стали жители всех 89 регионов России, в том числе участники специальной военной операции и члены их семей. На территории выставки на ВДНХ в Москве встретили Новый год более 120 тысяч человек из всех регионов страны, сообщали ранее организаторы.

Как передавало ИА Регнум, международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента России Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Президент дважды посетил мероприятие. Он отметил, что выставка вызывает огромный интерес и пользуется большой популярностью.

19 декабря выставку-форум посетил трёхмиллионный гость. Жители Барнаула Алексей и Елена Козыревы получили специальный подарок — открытку с поздравлением и подписью Владимира Путина, а также приглашение на космодром Восточный.