Челябинск, 1 января, 2024, 21:11 — ИА Регнум. Следователи СКР и сотрудники МВД по Челябинской области установили личности и задержали трёх граждан, подозреваемых в нападении на участников специальной военной операции и их жён, сообщили 1 января в управлении СКР по региону.

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«Следственными органами следственного управления СК России по Челябинской области во взаимодействии с оперативными подразделениями областного ГУ МВД задержаны трое подозреваемых, один из которых несовершеннолетний, в совершении 1 января текущего года на одной из улиц Советского района города Челябинска хулиганских действий в отношении участников СВО и их жён», — сказано в сообщении СКР.

Проведены обыски, изъяты орудия совершения преступления, рассказали в управлении. В ближайшее время задержанным будут предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в СКР.

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Ранее в пресс-службе СК сообщали, что после появления в соцсетях информации о нападении группы мигрантов в Челябинске на бойцов, участвовавших в СВО, и их жён, следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело по статье «Хулиганство».

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителям управления по Челябинской области доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. На опубликованных в местных Telegram-канадах записях видно, что мигранты пустили в ход дубинку и газовые баллончики, а также в нецензурной форме заявили о своём безразличии в отношении того, что объект их нападения — военнослужащие.