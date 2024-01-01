Брянск, 1 января, 2024, 20:55 — ИА Регнум. В Брянске задержали девушку, которая сожгла собственный паспорт гражданина России, транслируя свои действия в социальных сетях, сообщили 1 января РЕН ТВ в региональном главке МВД.

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«Девушка задержана, сейчас полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства и роль участников, в том числе и самой фигурантки», — отметили в пресс-службе.

В полиции уточнили, что личность девушки была оперативно установлена, её задержали и доставили в отдел, где она в настоящее время и находится.

Как передавало ИА Регнум, жительница Брянска у здания одного из городских кафе сожгла собственный паспорт гражданина РФ. Наблюдавшие за действиями гражданки также вели себя вызывающе, реагируя на сжигание паспорта хохотом и нецензурными комментариями.

По данным издания, позднее девушка объяснила свои действия тем, что ей якобы не нравилась собственная фотография в паспорте.