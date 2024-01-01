Очередной номер газеты "Владимирский край" может не выйти в свет (Владимирская область)
Владимирская область, 24 октября, 2006, 18:39 — ИА Регнум. Очередной номер областной независимой газеты "Владимирский край" может не выйти в свет, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В редакции издания не исключают, что это является следствием давления на руководство Владимирской областной офсетной типографии. Недавно редакции уже было отказано в печатании газеты под предлогом отсутствия в типографии нотариально заверенной копии свидетельства о регистрации издания. После предоставления копии свидетельства других поводов для отказа нет. Однако в неофициальных разговорах работники типографии намекают на "указания свыше".
В редакции "Владимирского края" считают, что, возможно, отказ печатать газету связан с недовольством депутата Госдумы
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM, в случае невыхода в свет очередного номера газеты "Владимирский край", редакция намерена обратиться в судебные органы и