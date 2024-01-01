Владимирская область, 24 октября, 2006, 18:39 — ИА Регнум. Очередной номер областной независимой газеты "Владимирский край" может не выйти в свет, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В редакции издания не исключают, что это является следствием давления на руководство Владимирской областной офсетной типографии. Недавно редакции уже было отказано в печатании газеты под предлогом отсутствия в типографии нотариально заверенной копии свидетельства о регистрации издания. После предоставления копии свидетельства других поводов для отказа нет. Однако в неофициальных разговорах работники типографии намекают на "указания свыше".

В редакции "Владимирского края" считают, что, возможно, отказ печатать газету связан с недовольством депутата Госдумы Андрея Исаева , посчитавшего себя оскорбленным редакционным комментарием к одной из публикаций - "Вот только услуг со стороны тотально свиноподобного Андрюшки Исаева (слышали про такого депутатишку? Нет? Ну и пес с ним) однозначно не предлагать!..". Депутат обратился в Генпрокуратуру, вследствие чего Ковровская городская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении не установленного лица по факту оскорбления представителя государственной власти. В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся следственные действия и опрос свидетелей. В качестве свидетеля в горпрокуратуру уже вызывали главу города Коврова, члена Российской партии Жизни Ирину Табацкову , являющуюся учредителем "Владимирского края".