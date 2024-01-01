Париж, 1 января, 2024, 19:41 — ИА Регнум. Защитник молодёжной сборной Бразилии по футболу и клуба «Сан-Паулу» Лукас Бералдо перешёл в «Пари Сен-Жермен». Об этом 1 января сообщила пресс-служба французской команды.

RICARDO FERNANDES/GLOBAL LOOK PRESS

«ПСЖ рад приветствовать в своём клубе Лукаса Бералдо. 20-летний бразильский защитник будет носить номер 35», — говорится в сообщении.

Отмечается, что футболист подписал пятилетний контракт с клубом.

Ранее ряд бразильских СМИ сообщал, что защитником интересовался санкт-петербургский «Зенит» и предлагал «Сан-Паулу» €18 млн, но получил отказ.

Бералдо выступал за «Сан-Паулу» с 2020 года. Он сыграл за основную команду клуба 52 матча и забил один гол. В сентябре 2023 года он выиграл Кубок Бразилии, этот трофей стал для него первым в карьере.

Как ранее передавало ИА Регнум, мадридский «Реал» может купить бразильского защитника «Зенита» Роберта Ренана в зимнее трансферное окно. «Реал» ищет не слишком дорогого защитника, который мог бы заменить травмированного Эдера Милитао, и рассматривает кандидатуру 20-летнего Ренана.