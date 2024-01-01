Москва, 1 января, 2024, 19:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 1 января на встрече с бойцами СВО в своей резиденции в Ново-Огарёво вручил им памятные значки, копии президентского штандарта. Глава государства отметил, что создание таких значков было его собственной идеей.

Kremlin.ru

«Я сам придумал. Такого больше нет», — сказал президент.

Кроме того, военнослужащим в знак их боевых заслуг было вручено именное табельное оружие. Также президент сфотографировался с участниками встречи и попросил их передать наилучшие пожелания своим боевым товарищам.

Как сообщало ИА Регнум ранее, церемония в Ново-Огарёво стала второй за день встречей главы государства с участниками СВО. На неё были приглашены бойцы, представляющие разные виды войск. Глава государства поздравил военнослужащих с Новым годом, выпил с ними шампанского и пригласил на обед, предложив поговорить об их боевой работе.

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Днём 1 января президент также провёл в госпитале имени Вишневского встречу с участниками спецоперации, получившими ранения в ходе выполнения задач СВО. Путин заявил, что стратегическая инициатива в зоне специальной военной операции находится на стороне Вооружённых сил РФ, а противник «сдувается». Также глава государства отметил, что по уровню боеспособности ВС РФ не имеют себе равных в мире.