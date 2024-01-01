Челябинск, 1 января, 2024, 19:20 — ИА Регнум. После появления в соцсетях информации о нападении группы мигрантов в Челябинске на бойцов, участвовавших в СВО, и их жён, следственное управление СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело, сообщили 1 января в пресс-службе СК.

Кадр из видео

«В социальных сетях сообщается, что в Челябинске в новогоднюю ночь толпа пьяных мигрантов напала на двух молодых людей, демобилизованных с передовой, одного бойца ударили дубинкой. Также отмечается, что мигранты оскорбили жён ветеранов специальной военной операции», — сказано в сообщении пресс-службы.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителям управления по Челябинской области доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, добавили в пресс-службе.

По данным местного портала «74.ru», мигранты пустили в ход дубинку и газовые баллончики, и их уже разыскивают полиция и Следственный комитет. На распространённых роликах слышно, что нападавшие нецензурно заявляют о своём безразличии в отношении того, что объект их нападения — военнослужащие.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в декабре 2023 года в Петербурге суд отправил под стражу второго фигуранта уголовного дела об избиении участника спецоперации Виталия Павловского. По версии следствия, подозреваемые, выходцы из Грузии, умышленно, с целью убийства, нанесли несколько ударов руками и ногами потерпевшему, причинив ему множество травм, и не реализовали свой умысел по не зависящим от них обстоятельствам — их спугнули прохожие.

В ходе избиения выкрикивались националистические оскорбления. Нападавшие называли Павловского «русской свиньёй». На кадрах с камер наблюдения видно, что они пытались наносить удары по голове со стороны, которую Павловский не мог прикрыть из-за ампутированной руки. Удары наносились и по сохранившейся части руки.

Ранее сообщалось, что Павловский, потеряв одну руку, решил пойти добровольцем на СВО, но ему долго отказывали из-за инвалидности. Отправиться на передовую ему удалось после обращения в Союз добровольцев Донбасса. Он служил в пехотной части, выполнял боевые задачи на херсонском направлении. В зоне СВО мужчина получил осколочное ранение в спину, но отказался от госпитализации в пользу сослуживцев с более тяжёлыми ранениями.