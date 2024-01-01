Баку, 1 января, 2024, 18:54 — ИА Регнум. Вратарь сборной России по футболу, голкипер азербайджанского клуба «Карабах» (с августа 2023 года) Андрей Лунёв рассказал, как азербайджанские полицейские в Баку пытались его оштрафовать ни за что.

Вячеслав Евдокимов

По словам Лунёва, местные сотрудники дорожной полиции остановили его машину по пути на тренировку в предыгровой день.

«Спокойно ехал по одной из главных улиц. Я знаю их правила дорожного движения, понимаю, что нельзя резко перестраиваться, что это приравнивается к лихачеству. И вдруг меня догоняет полицейская машина с мигалками, тормозит. И дальше начинается разводняк, мол, вы быстро ехали, быстро меняли полосы. Прошу показать запись с камер, объясняю, что перестраивался, поскольку мне нужно поворачивать», — цитирует слова футболиста «РБ Спорт».

По словам футболиста, местные правоохранители заподозрили его в алкогольном опьянении из-за болезненного вида, несмотря на то, что он объяснил, что болен гриппом. Однако успешное прохождение алкотестера не помогло футболисту. Позже ему пришлось просить о помощи коллегу из клуба. В итоге Лунёв заплатил штраф, объяснив это тем, что «если тебя привозят в полицейский участок, ты обязан заплатить вне зависимости от того, прав или нет».

Как передавало ИА Регнум, Лунёв, выступающий за азербайджанский «Карабах», вошёл в тройку лучших вратарей группового этапа Лиги Европы. Первым в топ-3 оказался представитель Бразилии Вана из кипрского «Ариса» с 30 сейвами на протяжении шести матчей, вторым — серб из польского «Ракува» Владан Ковачевич с 27 сейвами. Оказавшийся третьим Лунёв 23 раза спас свои ворота от попадания мяча.

9 июля 2021 года Лунёв перешёл из ФК «Зенит» в немецкий футбольный клуб «Байер 04», заключил контракт на год. В августе 2023 года Лунёв стал игроком «Карабаха», также заключив с азербайджанским футбольным клубом контракт на год.