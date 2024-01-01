Брянск, 1 января, 2024, 18:51 — ИА Регнум. Жительница Брянска у здания одного из городских кафе сожгла собственный паспорт гражданина России, транслируя свои действия в социальных сетях, передаёт издание «Брянские новости».

Кадр из видео

По этим данным, наблюдавшие за действиями гражданки также вели себя вызывающе, реагируя на сжигание паспорта хохотом и нецензурными комментариями.

Один из наблюдавших, кроме того, начал сжигать сторублёвые купюры, сказано также в публикации.

По данным издания, позднее девушка объяснила свои действия тем, что ей якобы не нравилась собственная фотография в паспорте. В полиции уже заинтересовались случившимся, добавили авторы.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года в петербургском аэропорту Пулково задержали известного своими русофобскими высказываниями певца Эдуарда Шарлота. Ранее он демонстративно сжёг паспорт, заявив, что больше не считает себя гражданином России.

По факту этого и других видеороликов оскорбительного содержания против Шарлота было возбуждено несколько уголовных дел. После задержания певец признал вину в реабилитации нацизма и оскорблении верующих, а также извинился за сожжение российского паспорта.