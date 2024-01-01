Торонто, Канада, 1 января, 2024, 18:31 — ИА Регнум. Российский вратарь клуба «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов выставлен на драфт отказов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 1 января сообщил журналист Эллиот Фридман в соцсети X.

Steve Russell

Отмечается, что любой клуб НХЛ в течение 24 часов может забрать 26-летнего голкипера. В ином случае Самсонов отправится в фарм-клуб, который выступает в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

Самсонов стал игроком в «Торонто» в июле 2022 года. В текущем сезоне он сыграл в 15 матчах, в которых одержал пять побед. В среднем за игру он отражал 86,2% бросков при коэффициенте надежности 3,94.

Как ранее сообщало ИА Регнум, российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин признан первой звездой матча против «Сан-Хосе Шаркс» в НХЛ. Он забил гол и отдал результативную передачу.

Ранее российский форвард «Тампы» Никита Кучеровотправил победную шайбу в ворота «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Теперь в его активе 61 очко (26+35) по итогам 37 игр сезона. Отметку в 60 очков он преодолел первым в сезоне.