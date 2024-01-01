Симферополь, 1 января, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале Украину оккупированной бандеровцами территорией Украинской ССР.

Константин Михальчевский/РИА Новости Глава Крыма Сергей Аксёнов

«Первого января на территориях бывшей Украинской ССР, пока ещё оккупированных бандеровцами, проходят факельные шествия, посвящённые дню рождения этого нацистского упыря. Не знаю, состоится ли шествие в текущем году», — написал он.

Он отметил, что часть участников «ежегодных шабашей» уже отправились к своему кумиру, а кто-то сбежал в Европу. Другие, добавил Аксёнов, сидят в окопах под обстрелами, и им уже не до торжественных мероприятий.

«Бандеровщина — религия злобных рабов, тупого стада, убившая сотни тысяч людей и страну, у которой, в общем-то, был шанс на достойное будущее», — добавил он.

Глава республики напомнил слова президента России Владимира Путина, что единственным гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины была Россия.

«Но ни то, ни другое не входило и не входит в планы западных хозяев, которые дергают за ниточки местных политиков-марионеток. И судьба украинского народа их не интересует. Им нужна не Украина, а анти-Россия. И теперь история и русская армия расставляют всё по своим местам», — заключил Аксёнов.

Как передавало ИА Регнум, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что официальные лица, представляющие киевский режим, перестали стесняться своей неонацистской сущности и открыто призывают к убийству русских. Он добавил, что Россия не могла не помочь многострадальному населению Донбасса и не защитить от этого бесчеловечного режима жителей Запорожской и Херсонской областей.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что в нынешнем своём состоянии киевский неонацистский режим будет постоянно представлять прямую угрозу России. В этой связи, помимо защиты жителей России и охраны границ страны, целью будущих действий РФ, по его словам, должен стать полноценный демонтаж политического режима Киева. Медведев также отмечал, что в ходе спецоперации на Украине Россия борется не с украинским народом, а с нацистами.