Москва, 1 января, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Среди пострадавших при ударе ВСУ по Донецку в новогоднюю ночь пострадали журналисты, которые осуществляли профессиональную деятельность. Об этом 1 января заявили в МИД РФ.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Уже известно о 4 погибших и более 14 раненых. По предварительным данным, среди пострадавших есть журналисты, осуществлявшие в городе свою профессиональную деятельность», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте дипведомства.

В МИД России призвали все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить преступления киевского режима.

Там также добавили, что взращенный и спонсируемый западными странами киевский режим однажды обратит оружие НАТО против самих стран Североатлантического альянса.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 30 на 31 декабря украинские войска четыре раза открывали огонь по городу Донецку, под обстрел попали Куйбышевский и Петровский районы. Сразу же после наступления нового года ВСУ нанесли очередные удары, выпустив 15 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Так могло поступить только террористическое зверьё, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.