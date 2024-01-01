Саратов, 1 января, 2024, 17:58 — ИА Регнум. В Саратовской области возбудили уголовное дело по факту смерти 14-летней девочки в Балтайском районе. Об этом 1 января сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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По предварительной информации, 1 января местный житель на одной из улиц в селе Балтай Балтайского района обнаружил тело несовершеннолетней.

По данному смерти девочки было возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники прокуратуры Балтайского района организовали проверку по факту смерти ребёнка.

«Прокуратура района даст оценку работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как передавало ИА Регнум, в Красноуфимске в Свердловской области 14 декабря умер годовалый мальчик, решивший поиграть с гирляндой. Его оставили одного в комнате, пока мать занималась домашними делами. Отец ребёнка в этот момент был на работе. Внимание младенца привлекла переливающаяся гирлянда, он потянулся за ней и случайно вырвал провод из розетки. Мать обнаружила сына без сознания и вызвала бригаду скорой помощи, которая смогла лишь констатировать смерть. Через два дня младенцу исполнился бы год.