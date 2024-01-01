Москва, 1 января, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Преступный киевский режим, который был создан и который поддерживается властями западных стран, однажды обратит натовское оружие против самих стран НАТО, заявили 1 января в Министерстве иностранных дел России.

Ukraine Presidency/Global Look Press

В ведомстве прокомментировали нанесённый ВСУ в новогоднюю ночь удар по Донецку. Его жертвами, по последним данным, стали четыре человека, ещё 14 человек получили ранения. Удар наносился с использованием реактивных систем залпового огня.

Преступления, совершённые ВСУ против мирного населения ДНР, зафиксированы, будут проведены все необходимые экспертизы, сообщили ранее в Следственном комитете.

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«На Западе должны понимать: взращенный и спонсируемый им преступный режим, который западники поддерживают для нападений на Россию, однажды обратит натовское оружие против самих стран НАТО», — сказано в заявлении ведомства.

В МИД РФ призвали ответственные правительства и международные структуры «отмежеваться от действий киевской хунты» и осудить её преступления, направленные на циничное уничтожение мирного населения, и отметили, что киевские неонацисты расценивают международное молчание как одобрение своих действий.

В заявлении министерства также отмечено, что для украинских неонацистов, очевидно, не существует ничего человеческого, потому их и не останавливают ни новогодние, ни рождественские праздники.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский несколько дней назад вновь обратился к гитлеровской риторике и назвал русских «человеческими отбросами», и такие заявления — очередное доказательство, что заражённая нацизмом Украина должна быть полностью денацифицирована и демилитаризована, а главари режима — окончить жизнь так же, как окончили её их «кумиры» из руководства Третьего рейха, отметили также в МИД РФ.