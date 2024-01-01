Москва, 1 января, 2024, 17:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 1 января провёл встречу в филиале №2 Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского в Москве с участниками спецоперации, получившими ранения в ходе выполнения боевых задач.

Гавриил Григоров/РИА Новости

В ходе беседы российский лидер, помимо вопросов, связанных со спецоперацией, затронул темы социально-экономического характера.

О спецоперации

По словам президента, военная спецоперация РФ на Украине в целом проходит удовлетворительно. Глава государства отметил, что ситуация в зоне проведения спецоперации меняется, противник постепенно сдувается, хотя России противостоит весь так называемый цивилизованный Запад.

«Вы, наверное, на поле боя видите, что постепенно сдуваются… Когда снаряд летит, это трудно понять, сдуваются они или нет. Но в целом, наверняка знаете, ситуация на поле боя меняется», — сказал Путин.

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Глава государства отметил, что Россия хочет завершить украинский конфликт как можно быстрее, но на своих условиях.

Российский лидер добавил, что вооружённые силы (ВС) России становятся настолько боеспособными, насколько не готова ни одна армия в мире. По его словам, средства поражения в ВС России такие, которых нет ни у одной армии в мире.

Путин подчеркнул, что стратегическая инициатива в зоне специальной военной операции находится в руках Вооружённых сил РФ.

«Если смотреть по итогам года, самое важное — то, что вы на фронте все держите жёстко и, более того, практически стратегическая инициатива находится в наших руках сегодня», — сказал президент.

В ходе беседы глава государства добавил, что российские командиры научились действовать аккуратно, не выполнять боевые задачи любой ценой. По словам президента, ему докладывают, что все наступательные операции проводятся только после серьёзного огневого поражения противника. Путин подчеркнул, что всегда настаивает на этом.

О теракте в Белгороде

Президент России также затронул недавнюю атаку киевского режима на Белгород 30 декабря. По его словам, то, что произошло в Белгороде, является терактом, это был целенаправленный удар по гражданскому населению.

«То, что сейчас произошло в Белгороде — это, безусловно, террористический акт. Почему, потому что под прикрытием двух ракет «Ольха», по-моему, что они сделали — они ударили из систем залпового огня, что такое РСЗО вы, люди военные, знаете, это оружие неизбирательное, бьющее по площадям, и этим оружием они ударили прямо по центру города, где люди гуляют, перед Новым годом», — заявил российский лидер.

Путин добавил, что удар по Белгороду не останется безнаказанным, однако ВС России продолжит наносить удары только по военным объектам Украины.

«Знаете, в чём смысл того, что они делают? Они хотят: а) нас запугать, б) породить какую-то неуверенность у нас внутри страны. Но мы со своей стороны будем наращивать те удары, о которых я сказал. <…> Мы, конечно, можем ударить по площадям и в Киеве, и в любом другом городе, я понимаю, у меня всё кипит, но что, нам нужно ударить по мирным? Нет, мы бьём по военным объектам, так и будем делать» — сказал президент.

Вопросы социально-экономического характера

Во время встречи с бойцами президент заявил, что, хотя Россия находится в состоянии вооружённого конфликта, основные показатели её жизнеспособности выросли.

«Как это не покажется странным, несмотря на то, что мы находимся в состоянии вооружённого конфликта, все основные показатели жизнеспособности, эффективности страны, они возросли», — сказал глава государства и подчеркнул, что это самый важный показатель состояния России.

По словам главы государства, принципиальным является то, что в России сохранили экономику страны, не позволили её разрушить, на что противник рассчитывал.

«Не Украина рассчитывала разрушить нашу экономику, она не в состоянии этого сделать. Она сама полностью разрушена уже, там ничего не осталось, она существует только на подачки. Все ездят руководители Украины, с протянутой рукой клянчат лишний $1млн», — пояснил Путин.

Также российский лидер отметил, что все социальные обязательства перед российскими гражданами выполняются в полном объёме. Путин добавил, что в стране действует мощная и сбалансированная система поддержки семей с детьми, и это очень важно для будущего. Семьи получают помочь от государства, начиная с периода беременности женщины и до достижения ребёнком совершеннолетия.

«Но тот же самый материнский капитал — никто же его не закрывает. Все социальные обязательства страна выполняет в полном объёме. В полном», — подчеркнул Путин.

В свою очередь глава государства отметил, что, несмотря на незначительную инфляцию, ВВП России по результатам 2023 года вырос на 3,5%.

«Экономика [России] устойчиво функционирует. У нас чуть-чуть инфляция поднялась, цены подросли. Но всё контролируемо. У нас, вы знаете, такого никогда не было, мы всё время с грустью говорили о том, что у нас основные доходы от нефти и газа. Вот впервые за многие годы у нас в структуре экономики рост перерабатывающих отраслей производств намного превышает доходы от нефти и газа. Доходы от нефти и газа, по-моему, 3%, а перерабатывающая промышленность дала кратно больше», — объяснил Путин.

Путин обратил внимание, что в России безработица составляет всего 2,9%, это минимальный показатель за всю историю.