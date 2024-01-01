Москва, 1 января, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Россия призывает все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить преступления киевского режима в Донецке, сообщила 1 января пресс-служба МИД РФ в своём в Тelegram-канале.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Вооружённые формирования украинских неонацистов при поддержке стран «коллективного Запада» продолжают совершать террористические акты против мирного населения России. Очевидно, что для них не существует ничего человеческого. Их не останавливают ни новогодние, ни рождественские праздники», — говорится в заявлении.

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что в новогоднюю ночь массированной атаке из реактивных систем залпового огня подвергся центр Донецка и другие жилые кварталы города — объекты гражданской инфраструктуры.

«Призываем все ответственные правительства и профильные международные структуры отмежеваться от действий и решений киевской хунты, осудить её преступления, направленные на показное и циничное уничтожение мирного населения», — сказано в сообщении.

В МИД добавили, что молчание расценивается украинским режимом как одобрение их действий.

Как передавало ИА Регнум, в ночь с 30 на 31 декабря украинские войска четыре раза открывали огонь по городу Донецку, под обстрел попали Куйбышевский и Петровский районы.

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Сразу же после наступления нового года ВСУ нанесли очередные удары, выпустив 15 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обстрела города со стороны Вооружённых сил Украины в новогоднюю ночь по меньшей мере четыре человека погибли, ещё не менее 13 человек получили ранения.

Так могло поступить только террористическое зверьё, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.