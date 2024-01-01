Минск, 1 января, 2024, 17:20 — ИА Регнум. У президента Белоруссии Александра Лукашенко дома живёт хамелеон Жорик, сообщил 1 января близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул первого».

«Уже 2,5 года у президента дома живет маленький дракончик — хамелеон Жорик!» — говорится в подписи к фотографиям, опубликованным в канале.

Авторы поста также напомнили, что в преддверии Нового года многие показывали своих питомцев, похож на символ 2024 года — дракона.

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Как передавало ИА Регнум, в октябре сообщалось, что принадлежащую президенту США Джо Байдену немецкую овчарку по кличке Коммандер больше не будут держать на территории Белого дома. Двухлетнего пса решили убрать из резиденции американского лидера за агрессивное поведение по отношению к сотрудникам американской администрации.

27 сентября один из сотрудников Секретной службы США рассказал, что пёс Байдена покусал уже 11 агентов службы. При этом летом сообщалось о семи пострадавших от агрессии собаки сотрудниках Секретной службы в Белом доме, одного из которых госпитализировали. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 25 июля заявила, что овчарка Байдена проявляет агрессивное поведение из-за стрессовой обстановки в резиденции американского лидера.