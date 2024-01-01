Магас, 1 января, 2024, 17:04 — ИА Регнум. В Республику Ингушетия прибыла третья группа беженцев из Палестины. Об этом сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в Telegram-канале.

«К нам прибыла третья группа вынужденно покинувших территорию Палестины граждан. В составе группы — 14 человек, из них 11 — это дети. На каждого прибывшего оформят социальные паспорта, чтобы определить потребности по количеству мест в детсадах и школах», — написал Калиматов.

Глава региона добавил, что власти республики будут решать вопросы дальнейшего трудоустройства и обучения беженцев.

Как передавало ИА Регнум, в конце декабря первая группа эвакуированных жителей Палестины, которые прибыли в Дагестан, получила паспорта граждан России. Как уточнил, в свою очередь, представитель управления по вопросам миграции МВД по Дагестану, среди получивших паспорт 26 мужчин и 19 женщин. В их числе семь несовершеннолетних, самому младшему 14 лет.

Кроме того, вечером 18 декабря спецбортом МЧС России в Москву прибыли заключительная группа эвакуированных из сектора Газа граждан РФ и их семьи.

По сообщению пресс-службы МЧС, самолёт Ил-76 доставил из Каира в аэропорт Домодедово 73 гражданина, в том числе 45 детей разных возрастов.

Всего спасатели РФ вывезли из зоны палестино-израильского конфликта 1124 человека, из них 518 — дети.

Эвакуированным гражданам оказали «экстренную гуманитарную помощь» — раздали гигиенические наборы, игрушки для детей и горячее питание.

Кроме того, была оказана медпомощь, при этом трижды спасатели предотвратили летальный исход эвакуируемых людей, 480 раз пришлось оказать психологическую помощь.