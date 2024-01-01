Москва, 1 января, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над территорией Брянской области. Об этом 1 января сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

РИА Новости

Отмечается, что пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолётного типа по объектам на территории РФ.

«Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

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Как ранее передавало ИА Регнум, 1 января губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили беспилотник ВСУ над территорией региона. Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные и экстренные службы.

31 декабря российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью. В Минобороны также сообщили 30 декабря об уничтожении 32 украинских дронов в четырёх регионах за ночь. Одну из атак дронами ВСУ осуществили по Курской области.

В Минобороны 31 декабря сообщали, что порядка 20 тыс. военнослужащих противовоздушной и противоракетной обороны выведут на боевое дежурство в новогодние праздники.