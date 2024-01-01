Ужгород, Украина, 1 января, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Военкомы приехали на горнолыжный курорт в Закарпатье, где отдыхают украинцы. Об этом сообщает издание «Страна. ua» со ссылкой на отдыхающих.

Кадр из видео

«На горнолыжный курорт Драгобрат (Закарпатская область) 1 января приехали сотрудники ТЦК», — говорится в сообщении.

Издание опубликовало фотографии и видеоролик, на которых видны люди в камуфляже и военные автомобили. Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК), как на Украине называют военкоматы, подходят к отдыхающим для беседы, следует из видео.

Как сообщало ИА Регнум, ранее лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил о необходимости увеличить набор в ряды ВСУ. Украинское командование хочет призвать на военную службу до полумиллиона граждан.

Бывший советник мэра Ивано-Франковска, командир украинского батальона Назарий Кишак сообщил 24 декабря, что по всей Украине появятся специальные блокпосты для вручения повесток. По его словам, ВСУ «берутся за мобилизацию», так как украинским бойцам на передовой требуется замена. Официально украинские власти эту информацию не подтверждали, однако в Киеве блокпосты уже появились. В городской администрации пояснили, что они оборудованы для учений.

Комендант Киевской области подполковник Руслан Олейник заявил, что на блокпостах сотрудники военкоматов будут вручать повестки уклонистам. Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в свою очередь рассказал о том, что на КПП у военнообязанных могут запросить выписку из протокола об отсрочке, которую они обязаны предоставить.