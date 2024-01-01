Москва, 1 января, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Савёловский суд Москвы отказал предпринимателю Александру Морозову в иске к блогеру Анастасии Ивлеевой на 10 млн рублей из-за ненормативной лексики на её YouTube-канале, следует из постановления суда.

ТАСС / Сергей Савостьянов

«В удовлетворении исковых требований Морозова… отказать», — сообщили «РИА Новости» в суде.

В суде уточнили, что мужчина обратился в суд с иском к Ивлеевой и ООО «Гугл» с требованием взыскать с них 10 млн рублей. Также истец просил суд обязать удалить из канала блогера 84 публикации, в которых, по его словам, блогер использовала нецензурную лексику.

Морозов обжаловал отказ суда в апелляционной инстанции.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» прошла почти «голая» вечеринка, организатором которой была блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева, собравшая множество звездных гостей.

В частности, на фото и видео были замечены Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Ксения Собчак, Ольга Орлова, рэпер Денис Устименко-Вайнштейн (более известный как Джиган), Анна Asti (Анна Дзюба), Наталья Чистякова (известная как Глюкоза) и многие другие.

Роскомнадзор после изучения материалов с вечеринки обнаружил признаки ЛГБТ-пропаганды (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

Одним из первых принёс извинения Киркоров. 26 декабря он опубликовал соответствующее видео. Так же поступили Лолита, рэпер Vacio (задержанный на 15 суток за хулиганство и ЛГБТ-пропаганду), Ксения Собчак и сама организатор вечеринки Анастасия Ивлеева.