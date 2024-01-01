Белгород, 1 января, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Поселок Красное Белгородской области второй раз за день попал под обстрел со стороны ВСУ. Об этом 1 января сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

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«ВСУ повторно обстреляли посёлок Красное Шебекинского городского округа. Пострадавших нет», — написал Гладков.

Он добавил, что повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты посёлка Красное, хутора Мухин и частично сёл Вознесеновка и Нежеголь.

Глава региона отметил, что аварийные бригады приступили к ликвидации последствий удара.

Как ранее передавало ИА Регнум, 1 января Гладков сообщил, что под миномётный обстрел ВСУ попал посёлок Красное, было зафиксировано четыре прилёта. В результате погиб один мирный житель. Ещё один человек ранен — это женщина, продавец магазина, она была доставлена в больницу.