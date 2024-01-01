Москва, 1 января, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин после посещения госпиталя им. Вишневского провёл ещё одну встречу с участниками СВО, представляющими разные виды войск.

Гавриил Григоров/РИА Новости

Глава государства поздравил их с Новым годом с бокалом шампанского и пригласил на обед.

«Уважаемые товарищи, с Новым годом! Я попросил Министерство обороны вас сегодня собрать, причём таким образом, чтобы вы представляли самые разные виды вооружённых сил с разных участков боевого соприкосновения. Здесь и мотострелки должны быть, танкисты, ВДВ, спецназ, морская пехота, лётчики, моряки с разных участков фронта», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что это общение если не семейное, то бытовое, дружеское.

«Исхожу из того, что мы с вами пообщаемся спокойно и вы мне расскажете, как идет ваша боевая работа», — добавил он.

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Как передавало ИА Регнум, 1 января президент России провёл встречу в филиале №2 Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского с участниками спецоперации, получившими ранения в ходе выполнения задач СВО.

Российский лидер констатировал, что стратегическая инициатива в зоне специальной военной операции находится в руках Вооружённых сил РФ. В целом спецоперация РФ на Украине проходит удовлетворительно, добавил Путин, указав, что ситуация в зоне проведения СВО меняется, противник сдувается.

Также глава государства отметил, что Вооружённые силы России становятся настолько боеспособными, насколько не готова ни одна армия в мире.