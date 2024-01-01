Москва, 1 января, 2024, 16:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл встречу в филиале №2 Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского с участниками спецоперации, получившими ранения в ходе выполнения задач СВО. Об этом 1 января сообщает пресс-служба Кремля.

РИА Новости / Владимир Астапкович

В беседе с бойцами глава государства коснулся вопроса прохождения военно-врачебных комиссий.

Он напомнил, что в ходе его прямой линии люди задавались вопросом о том, что после ранения, излечения или даже реабилитации бойцам приходится ехать в свои части, чтобы получать там соответствующие медицинские справки и чуть ли не проходить там военно-врачебные комиссии.

«В Минобороны говорят, что такого нет, во всяком случае сейчас нет. Да, больше того: сказали ещё, что — я просил это сделать в своё время — в ходе лечения решаются и жилищные вопросы, и ребята проходят дополнительную подготовку для того, чтобы иметь возможность дальше служить, — те, кто хочет, даже с тяжёлыми ранениями, в военкоматах и так далее», — отметил Путин.

Он добавил, что хотел бы узнать у бойцов, что происходит на самом деле, нужно ли куда-то ехать ещё, чтобы получать соответствующие справки.

«Нет? То есть всё вы получаете здесь? Военно-врачебная комиссия, все документы — всё здесь оформляется, да?» — поинтересовался российский лидер и получил утвердительный ответ.

По словам военнослужащих, также решаются и жилищные вопросы, кроме этого, бойцы проходят дополнительную профессиональную подготовку для того, чтобы те, кто хочет, могли продолжить службу в Вооружённых Силах на тех должностях, которые возможны.

Как передавало ИА Регнум, российский лидер также отметил, что возможности и способности Вооружённых сил России постоянно и кратно возрастают.

Ранее Путин заявил военнослужащим, награждённым «Золотыми Звёздами» Героев РФ, что Москва пойдёт до конца, защищая интересы страны. Владимир Путин провёл 19 декабря в Национальном центре управления обороной церемонию вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России — участникам специальной военной операции. В начале церемонии президент заявил, что Россия достигнет всех целей, поставленных перед началом специальной военной операции, защитит свой суверенитет и свою безопасность.