Москва, 1 января, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Западные страны испокон веков ставят задачу разобраться с Россией, но мы разберёмся с ними быстрее, заявил 1 января президент РФ Владимир Путин.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Несмотря на то, что они испокон веков ставят такую задачу — разобраться с Россией, мы сами быстрее с ними разберемся, похоже», — сказал глава государства в ходе посещения госпиталя им. Вишневского.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 19 декабря на коллегии Министерства обороны президент заявил, что в условиях, когда Запад не отказывается от своей стратегии сдерживания России и своих агрессивных целей на Украине, Россия также не собирается отказываться от целей, поставленных перед началом специальной военной операции.

СВО выявила ряд минусов в Вооружённых силах страны, но сейчас ни одна армия мира не имеет такого опыта, который есть у Вооружённых сил РФ, отметил президент.

У армии есть всё, что необходимо, и Родина ждёт отдачи от Вооружённых сил, сказал также Владимир Путин. России нужна крепкая и надёжная армия, хорошо вооружённые и мотивированные войска, чтобы проводить политику в соответствии с национальными интересами, отметил он.