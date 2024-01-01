Москва, 1 января, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Инфляция в России поднялась незначительно, она контролируемая, заявил президент РФ Владимир Путин 1 января на встрече с участниками спецоперации в военном госпитале имени Вишневского в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Экономика [России] устойчиво функционирует. У нас чуть-чуть инфляция поднялась, цены подросли. Но всё контролируемо. У нас, вы знаете, такого никогда не было, мы всё время с грустью говорили о том, что у нас основные доходы от нефти и газа. Вот впервые за многие годы у нас в структуре экономики рост перерабатывающих отраслей производств намного превышает доходы от нефти и газа. Доходы от нефти и газа, по-моему, 3%, а перерабатывающая промышленность дала кратно больше», — объяснил Путин.

Глава государства добавил, что подобные процессы говорят о том, что в России происходят структурные изменения экономики. Одной из причин подобных изменений стал уход компаний с российского рынка, отметил президент.

«Видимо, рассчитывали на то, что у нас всё сразу рухнет — остановятся предприятия, тысячи людей останутся без работы. Но и в лучшем варианте для противника в широком смысле этого слова, для противника России в целом, а не только на поле боя, люди выйдут на улицу, будут требовать хлеба, работы», — сказал российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, в докладе Центрального банка РФ о денежно-кредитной политике сказано, что годовая инфляция в России постепенно начнёт снижаться весной 2024 года. Согласно прогнозу, годовая инфляция продолжит ускоряться в четвёртом квартале 2023 года, а по итогам года составит 7–7,5%.

В ЦБ подчеркнули, что с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в 2024 году снизится до 4–4,5% и в дальнейшем будет находиться вблизи отметки в 4%.

Позже министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что, согласно прогнозу, инфляция в 2024 году составит 4,5%.