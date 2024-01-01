Москва, 1 января, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Российские командиры научились действовать аккуратно, не выполнять боевые задачи любой ценой. Об этом президент Владимир Путин заявил 1 января во время посещения второго филиала военного госпиталя имени Вишневского.

Александр Река/ТАСС

«Отцы-командиры ВС РФ научились действовать аккуратно, не выполнять боевые задачи любой ценой», — сказал Путин в беседе с российскими военными.

По словам президента, ему докладывают, что все наступательные операции проводятся только после серьёзного огневого поражения противника. Путин подчеркнул, что всегда настаивает на этом.

Как сообщало ИА Регнум, Путин назвал ход спецоперации в целом удовлетворительным. Он пояснил, что российское военное руководство «высших оценок» старается не давать.