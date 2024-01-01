Москва, 1 января, 2024, 15:09 — ИА Регнум. В России безработица составляет всего 2,9%, это минимальный показатель за всю историю. Об этом 1 января заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными в госпитале им. А. А. Вишневского.

Илья Питалев/РИА Новости

«У нас минимальный уровень безработицы за всю историю России — 2,9%, такого никогда не было», — сказал Путин.

Как передавало ИА Регнум, Путин во время прямой линии 14 декабря заявил, что реальные зарплаты россиян повысились примерно на 8%. По словам главы государства, это среднее значение по всей стране.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что экономика России практически полностью задействовала свои трудовые ресурсы и для дальнейшего роста экономики нужно повышение производительности труда.

В сентябре 2023 года Путин обратил внимание на то, что безработица в России составляет всего 3% и такого никогда не было. Однако в этой связи возникают вопросы с трудовыми ресурсами, но и они тоже решаются, но впервые за несколько лет у нас растут реальные доходы населения. Это скромные доходы, но тенденция правильная, добавил глава государства.