Путин заявил о минимальном за всю историю уровне безработицы в России
Путин: безработица в РФ составляет всего 2,9%, раньше такого никогда не было
Москва, 1 января, 2024, 15:09 — ИА Регнум. В России безработица составляет всего 2,9%, это минимальный показатель за всю историю. Об этом 1 января заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными в госпитале им. А. А. Вишневского.
«У нас минимальный уровень безработицы за всю историю России — 2,9%, такого никогда не было», — сказал Путин.
Как передавало ИА Регнум, Путин во время прямой линии 14 декабря заявил, что реальные зарплаты россиян повысились примерно на 8%. По словам главы государства, это среднее значение по всей стране.
Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что экономика России практически полностью задействовала свои трудовые ресурсы и для дальнейшего роста экономики нужно повышение производительности труда.
В сентябре 2023 года Путин обратил внимание на то, что безработица в России составляет всего 3% и такого никогда не было. Однако в этой связи возникают вопросы с трудовыми ресурсами, но и они тоже решаются, но впервые за несколько лет у нас растут реальные доходы населения. Это скромные доходы, но тенденция правильная, добавил глава государства.