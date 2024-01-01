Москва, 1 января, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Российская Федерация в год председательства в СНГ будет работать над укреплением сотрудничества в военной сфере и области пограничной безопасности, говорится в концепции председательства РФ в СНГ, опубликованной на сайте Кремля.

Министерство обороны Российской Федерации

Согласно документу, председательство будет направлено на обеспечение преемственности в деятельности СНГ и достижение следующих целей: дальнейшее укрепление СНГ как интеграционного объединения, повышение его международного авторитета, развитие сотрудничества между Содружеством и другими международными организациями, а также заинтересованными странами.

Москва уделит значительное внимание работе по военно-патриотическому воспитанию и популяризации общих духовно-нравственных ценностей в СНГ, указано в концепции.

Как сообщало ИА Регнум, Россия с 1 января 2024 года стала председателем в СНГ. Среди ключевых задач на 2024 год — укрепление авторитета СНГ, укрепление связей организации с рядом региональных объединений, совместное противодействие внешним вызовам. В 2023 году в СНГ председательствовала Киргизия.

Неформальный саммит лидеров стран СНГ состоялся 26 декабря. В мероприятии участвовали лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Президент России ВладимирПутин отметил, что председательство в СНГ в 2024 году переходит к Российской Федерации. Москва намерена в этот год активно укреплять сотрудничество между странами содружества и продолжать работу по переходу на нацвалюты при взаимной торговле.