Москва, 1 января, 2024, 14:46 — ИА Регнум. В районе Новомихайловки в ДНР российские военные уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу. Об этом 1 января проинформировал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости / Алексей Майшев

Он отметил, что на южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке авиации и артиллерии поразили живую силу и технику ВСУ около населённых пунктов Урожайное, Новомихайловка ДНР и Приютное Запорожской области.

Конашенков уточнил, что около населённого пункта Новомихайловка ДНР была уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. За сутки потери ВСУ на этом направлении составили до 110-ти военнослужащих убитыми и ранеными, также были поражены три боевые бронированные машины и три автомобиля.

Как передавало ИА Регнум, 21 декабря стало известно о том, что в Запорожской области были задержаны трое участников украинской диверсионно-разведывательной группы. Их заподозрили в совершении терактов против должностных лиц. Троих несовершеннолетних жителей города Мелитополя задержали полицейские и сотрудники ФСБ. По данным правоохранителей, они работали на Службу безопасности Украины (СБУ) и входили в группу «Чёрный саботаж». Отмечается, что занимая якобы активную пророссийскую позицию, диверсанты собирали для Киева сведения о перемещении российских войск и руководителей региона. Их подозревают в совершении нескольких терактов. В частности, на участке железной дороги Мелитополь — Тащенак они заложили бомбу.