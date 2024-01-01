Москва, 1 января, 2024, 14:33 — ИА Регнум. Савёловский суд Москвы отказался заблокировать по требованию предпринимателя Александра Морозова YouTube-канал блогера Анастасии Ивлеевой из-за размещённых роликов с ненормативной лексикой.

Bulkin Sergey/Global look press Анастасия Ивлеева

«Суд решил в удовлетворении исковых требований Морозова Александра Ивановича к ИП Узенюк А. В. и ООО «Гугл» о взыскании компенсации морального вреда, блокировке аккаунтов и каналов в сети Интернет, удалении публикаций, обязании принести извинения, блокировке аккаунтов, запрете заниматься любой публичной деятельностью отказать», — цитирует ТАСС решение суда.

Морозов в своём исковом заявлении написал, что Ивлеева занимается распространением информации в неприличной форме, сопровождающейся нецензурной бранью в общественных местах, тем самым оскорбляя человеческое достоинство, общественную нравственность и демонстрируя неуважение к обществу. Предприниматель потребовал от ООО «Гугл» заблокировать аккаунт Ивлеевой на YouTube и взыскать с компании и блогера 10 млн рублей.

В суде сочли, что упоминаемая информация не затрагивает интересы истца, отметили, что видеоматериалы имеют маркировку 18+ и защищены от просмотра несовершеннолетними, и отклонили иск в полном объёме.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 29 декабря Лефортовский суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 100 тыс. рублей за организацию скандальной «голой» вечеринки в клубе «Мутабор». Она была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).

На скандальной вечеринке присутствовали звёзды отечественного шоу-бизнеса, в том числе Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан и Ксения Собчак. Они появились в откровенных нарядах, что вызвало негативную реакцию в обществе.

Роскомнадзор обнаружил в мероприятии признаки пропаганды ЛГБТ (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ). Лефортовский суд Москвы счёл вечеринку пропагандой ЛГБТ-отношений. Хамовнический суд Москвы принял иск на 1 млрд рублей к Ивлеевой как организатору вечеринки. Федеральная налоговая служба организовала в отношении блогера выездную проверку.