Москва, 1 января, 2024, 14:23 — ИА Регнум. Одним из приоритетов председательства России в Содружестве Независимых Государств (СНГ) в 2024 году станет минимизация последствий санкций. Об этом говорится в концепции, опубликованной 1 января пресс-службой Кремля.

Зафар Халилов/Sputnik/РИА Новости

«В числе российских приоритетов также минимизация негативных последствий применения отдельными государствами и их объединениями односторонних принудительных мер, нарушающих нормы международного права», — говорится в документе.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Россия с 1 января 2024 года стала председателем в СНГ. Среди ключевых задач на 2024 год — укрепление авторитета СНГ, укрепление связей организации с рядом региональных объединений, совместное противодействие внешним вызовам. В 2023 году в СНГ председательствовала Киргизия.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 13 декабря заявил, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики провалилась, но на Западе не готовы признать свои ошибки. Он отметил, что причиной многих негативных процессов в мире стало неуёмное стремление США и ряда стран навязывать своё видение.

В ноябре 2023 года секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Запад попытался осуществить в отношении России экономический блицкриг и потерпел неудачу. Он отметил, что, англосаксонская пресса намеренно игнорирует очевидный факт, что Россия, несмотря на санкции, смогла обеспечить военную, экономическую и продовольственную безопасность.