Владивосток, 1 января, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Максимальная высота волн около берегов Приморья была зафиксирована на уровне 30 см. Об этом 1 января сообщает пресс-служба Примгидромета.

Maksim Konstantinov/Global look press

«По данным автоматических датчиков системы предупреждения о цунами максимальная высота волн возле берегов Приморья была отмечена на уровне 30 см (с. Преображение, Рудная Пристань, Сосуново)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Владивостоке и Находке волны достигли отметок 10-20 см. Специалисты продолжают отслеживать ситуацию.

Как передавало ИА Регнум, в Японии 1 января была объявлена угроза цунами после мощных толчков магнитудой 5,6 и 7,4 на западе страны. Два мощных толчка произошли в префектуре Исикава на западе крупнейшего острова Японии Хонсю. В префектуре Исикава приостановлена работа скоростных поездов. Власти объявили угрозу цунами и открыли экстренный штаб.

На территории Хабаровского края была объявлена угроза цунами после серии землетрясений в Японии. По предварительной информации, на прибрежных территориях в Ванинском, Охотском, Аяно-Майском и Советско-Гаванском районах возможно повышение уровня воды, которое может достигать от одного до 33 см. Подход волны ожидается в 20:52 по местному времени (13:52 мск).

Во Владивостоке и Находке объявили угрозу цунами. Согласно сообщению МЧС, максимальная высота волны должна составить около 1,2 метра.