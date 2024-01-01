Москва, 1 января, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Лидер партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович 1 января подал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ документы для регистрации своей кандидатуры на выборах президента РФ в марте 2024 года.

Алексей Куденко/РИА Новости Председатель Центрального комитета коммунистической партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович

«Для нас год прекрасно начался, для «Коммунистов России». Всё великолепно команда подготовила. За полчаса — рекордное время — сдали документы. За этими документами стоит вся огромная партия», — цитирует слова политика агентство «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, в этот же день документы в ЦИК РФ на регистрацию кандидатом в президенты РФ подали лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель фракции «Новые люди» вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

Президентские выборы пройдут в России с 15 по 17 марта 2024 года. Трёхдневное голосование на выборах президента состоится впервые. Досрочное голосование запланировано в период с 25 февраля по 14 марта.