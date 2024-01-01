Астана, 1 января, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Национальный оператор Казахстана АО «КазТрансОйл» повысил тарифы на перекачку российской нефти по своем участку трубопровода ТОН-2 с 1 января. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте оператора.

Boris Babanov/Global look press

Отмечается, что стоимость транзита на расстояние 1 тыс. км сейчас составляет $11,28 за тонну (без НДС).

Распоряжение о повышении тарифа было утверждено председателем правления компании в начале декабря, уточнили в компании.

Тогда стоимость транзита на 1 тыс. км составляла $9,3 за тонну, она была установлена в 2018 году.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что Казахстан столкнулся с проблемой нехватки нефти для поставок европейским партнёрам через трубопровод «Дружба». Чтобы удовлетворить запросы европейских стран и заместить выпавшие объёмы из России, Астана «изо всех сил» пытается найти достаточное количество сырой нефти.