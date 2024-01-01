Пхукет, Таиланд, 1 января, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Таиланда выявили следы амфетамина в крови капитана катера, в результате столкновения со скалами которого 31 декабря погибла пятилетняя девочка из России. Об этом говорится в публикации газеты Bangkok Post.

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«Первоначальный тест Наттавута Вонгвилая, 41-летнего водителя лодки, обнаружил вещество, относящееся к категории амфетаминов. Однако заинтересованным должностным лицам ещё предстоит определить конкретное вещество», — заявил заместитель главы Управления по охране общественного здравоохранения провинции Пхукет Сомсук Сампханпратхи.

Отмечается, что помощник капитана лодки также прошёл тест на наличие наркотиков в крови, результаты которого огласят позднее.

Как передавало ИА Регнум, 31 декабря недалеко от Пхукета катер, на котором были отдыхающие россияне, столкнулся со скалами, в результате чего погибла пятилетняя девочка. Сообщалось, что на судне была семья из четырех взрослых и трех детей.

Крушение произошло во время морской прогулки. Пострадали все отдыхающие. Отмечалось, что отец семейства повредил лёгкое, мать получила внутренние травмы и переломы, у одного из пострадавших детей ушибы, другой получил черепно-мозговую травму. На катере также были капитан судна и китаянка.

Правоохранители Таиланда инициировали экспертизу, в ходе которой должна быть дана оценка действий капитана.