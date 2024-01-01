Хабаровск, 1 января, 2024, 13:21 — ИА Регнум. На территории Хабаровского края объявлена угроза цунами после серии землетрясений в Японии. Об этом 1 января сообщили в региональном главке МЧС России.

Александр Кряжев/РИА Новости

«В результате сильного землетрясения на территории Японии (о. Хонсю) 1 января на побережье Татарского пролива в Сахалинской области и в Хабаровском крае объявлена тревога цунами», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, на прибрежных территориях в Ванинском, Охотском, Аяно-Майском и Советско-Гаванском районах возможно повышение уровня воды, которое может достигать от одного до 33 см. Подход волны ожидается в 20:52 по местному времени (13:52 мск).

Отмечается, что информация доведена до начальников портов, судов в акватории Татарского пролива и Охотского моря, а также до органов местного самоуправления. Эвакуации населения не требуется.

Как ранее передавало ИА Регнум, во Владивостоке и Находке объявили угрозу цунами. Согласно сообщению МЧС, максимальная высота волны должна составить около 1,2 метра. Позднее в администрации Находки сообщили, что волна цунами прошла почти незаметно.

Также была объявлена угроза цунами на Сахалине. В некоторых районах была включена система оповещения и начата эвакуация жителей.

В Японии 1 января была объявлена угроза цунами после мощных толчков магнитудой 5,6 и 7,4 на западе страны. Два мощных толчка произошли в префектуре Исикава на западе крупнейшего острова Японии Хонсю. Землетрясение ощущалось в Осаке, Киото и Токио. Власти страны объявили угрозу цунами и открыли экстренный штаб.