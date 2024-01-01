Южно-Сахалинск, 1 января, 2024, 12:46 — ИА Регнум. На Сахалине объявлена угроза цунами, но эвакуация населения не проводится, поскольку ожидаемая высота волны составляет не более 50 см, сообщили 1 января в управлении МЧС по Сахалинской области.

Подъём волны ожидается в связи с землетрясением в Японии, в области объявлена тревога «цунами», но спасатели просят жителей сохранять спокойствие, отметили представители управления.

«Под воздействие волн цунами могут попасть прибрежные части западного побережья Сахалина. В настоящий момент система оповещения не запускалась и эвакуация населения не проводится, так как ожидаемая высота волны не более 50 см», — сказано в сообщении МЧС.

Волны такой высоты не представляют угрозы для жизнедеятельности граждан, отметили в управлении. Подход волны к побережью Невельского района области ожидается в 20:44 по местному времени (12:44 мск).

Как сообщало ИА Регнум ранее, 1 января в Японии была объявлена угроза цунами после мощных толчков магнитудой 5,6 и 7,4 на западе страны. Два мощных толчка произошли в префектуре Исикава на западе крупнейшего острова Японии Хонсю. Землетрясение ощущалось в Осаке, Киото и Токио. Более 30 тысяч домов остались без света.

Власти страны объявили угрозу цунами и открыли экстренный штаб. Позднее цунами было зафиксировано в районе крупнейшей в мире АЭС «Касивадзаки — Карива». Для ликвидации последствий будут задействованы Силы самообороны страны.

В России угроза цунами, помимо Сахалинской области, была объявлена также во Владивостоке и Находке. Рыбаков и всех, планировавших выход в акваторию, призвали вернуться на берег. Природное явление должно достичь берегов Приморья и Сахалина около 12:30–13:00 мск. Максимальная высота волны в Приморье может составить 120 см.