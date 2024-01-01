Москва, 1 января, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Положение о дистанционной работе должно присутствовать в трудовом договоре удалёнщиков, в противном случае к ним неприменима мера о единой ставке НДФЛ в размере 13-15%. Об этом заявила юрист практики международного налогового планирование BGP Litigation Линда Куркулите.

Konstantin Kokoshkin/Global look press

С 1 января для дистанционных сотрудников российских компаний устанавливается единая ставка НДФЛ. Базовая ставка составляет 13%, а для ежегодных доходов свыше 5 млн рублей — 15%. При этом с 2024 года закон будет действовать для штатных сотрудников, а с 2025 года — для фрилансеров.

«Главная из особенностей нововведения, о которой, к сожалению, многие забывают — необходимость наличия в трудовом договоре положений о дистанционной работе (либо в дополнительном соглашении)», — сказала РИА Новости Куркулите.

В законе прямо сказано, что его действие распространяется исключительно на вознаграждения, которые российская организация выплачивает в пользу дистанционных работников, осуществляющих трудовые функции согласно договору, добавила она.

Юрист призвала обращать внимание и на порядок налогообложения дистанционных сотрудников, работающих за рубежом. Узнать о том, будет ли доход от такой удалённой работы облагаться налогом, можно из Соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) между Россией и юрисдикцией, налоговым резидентом которой будет признаваться налогоплательщик. Также нужно проверять, действует ли соглашение в данный момент.

Как сообщало ИА Регнум, закон о введении единой ставки НДФЛ в 13-15% для сотрудников, которые удалённо работают на российские организации внутри страны и за её пределами, президент России Владимир Путин подписал 31 июля 2023 года. Эта ставка не зависит от статуса налогового резидентства.

Директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович отмечал, что идея снижения налоговой ставки для граждан, покинувших страну, верная. Это сигнализирует уехавшим о готовности страны принять их обратно, считает он.