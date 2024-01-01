Владивосток, 1 января, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Максимальная высота волны цунами в Приморском крае составит около 1,2 метра. Об этом 1 января сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Виталий Аньков/РИА Новости

«По информации Примгидромета, максимальная высота волны в Приморье составит около 1,2 м (с. Преображение Лазовского округа)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что информация доведена до морских портов и судов, а также администраций прибрежных муниципальных образований. Ситуация находится на контроле МЧС.

Как ранее сообщало ИА Регнум, во Владивостоке и Находке объявили угрозу цунами. Опасное природное явление достигнет берегов Владивостока в 19:36 по местному времени (12:36 мск).

Также была объявлена угроза цунами на Сахалине. Под воздействие волн могут попасть прибрежные части на западе острова, сообщили в региональном главном управлении МЧС. В некоторых районах Сахалина была включена система оповещения и начата эвакуация жителей.

В Японии 1 января была объявлена угроза цунами после мощных толчков магнитудой 5,6 и 7,4 на западе страны. Два мощных толчка произошли в префектуре Исикава на западе крупнейшего острова Японии Хонсю. Землетрясение ощущалось в Осаке, Киото и Токио. Власти страны объявили угрозу цунами и открыли экстренный штаб.